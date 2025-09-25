Muş'taki çöp dağları vatandaşı isyan ettirdi: Oksijen değil, zehir soluyoruz

Muş'un Sungu beldesinde yıllardır devam eden çöp sorunu, vatandaşların yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şehir merkezine yakın noktada biriken çöplerin yakılmasıyla yayılan yoğun duman ve koku, hem çevre hem de halk sağlığı için ciddi tehdit oluşturuyor. Şehir girişinde "Hoş geldiniz" tabelasıyla karşılanan vatandaşlar, ilk nefeste çöp yanığı kokusunu soluyor. Belediye ise yıllardır süren bu duruma karşı sessiz kalıyor.

Bölgenin kanaat önderlerinden Kıyasettin Seçkin, çöp alanının köy yaşamını çekilmez hale getirdiğini belirterek, "Sungu beldesinde ikamet etmekteyim. Bu dökülen zehir, artık biz buna çöp demiyoruz, zehir diyoruz. Burada zehir soluyoruz. Gerçekten fiziken bittik, fikren de yavaş yavaş bu memleketi terk etmeyi düşünüyoruz. Ya bu çöpü buradan kaldırsınlar ya da bizim köyleri başka yere taşısınlar. Bıktık, artık yaşayamıyoruz. Öyle zaman oluyor ki eve kapanıyoruz, camı kapıyı kapatıyoruz ama yine de dayanamıyoruz. Mecburen arabaya binip köy dışına çıkıyoruz, rüzgâr dumanı dağıtınca geri dönüyoruz. Yeter artık! Bu tarihte böyle bir zehri solumak insanlığa da bizlere de yakışmıyor. Ayrıca öyle bir yerde hem okul var hem de özel harekât binası var. Çöp alanı, özel harekâtın sadece elli metre ötesinde bulunuyor" dedi.

Vatandaşlardan Harun Akova ise Sungu'nun Muş'un en güzide beldesi olduğunu ancak çöp sorunuyla birlikte yaşanmaz hale geldiğini vurgulayarak, "Muş'ta sorsanız en güzel yer Sungu derlerdi ama maalesef yıllardır muzdaribiz. Muş'un bütün çöpleri, kimyasal atıkları Sungu'nun hemen yanı başında yakılıyor. Araştırma yapılsın; burada hem kanser vakalarında hem ani ölümlerde büyük artış var. Bunun da bu çöplerden kaynaklandığını düşünüyoruz. Yetkililerimiz bu konuda azami hassasiyet göstermeli. Bu mesele geçiştirilecek ya da göz ardı edilecek bir mesele değil" şeklinde konuştu.

Şeref Seçkin isimli vatandaş da, sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiğini ifade ederek, "Bir Muşlu ve bir Sungulu olarak bu durumdan çok muzdaribiz. Bu vahşi depolama sistemi dünyada yok. Hem geleceğimiz hem neslimiz büyük bir tehlike altında. Bu sistem büyük bir sağlık sorununa neden oluyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Ova ve sularımız tehlike altında, bu sorun bir an önce çözülmeli" ifadelerini kullandı.