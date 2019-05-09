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Muştalı sürücü dehşeti

ESENYURT'ta yolun karşısına geçmek isterken bir sürücüyle kısa süreli tartışan kişi 'muştalı' saldırı sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Örnek Mahallesi, Fikri Sönmez Caddesi'nde geçtiğimiz ay yaşanan olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Suriyeli olduğu öğrenilen bir kişi, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada gelen aracı fark etmedi. Sürücü fren yaparak, durdu. Yanında bir kadın bulunan sürücü, camı açarak Suriyeli kişiye laf söyledi. Eliyle 'devam et' işareti yapan kişinin hareketine sinirlenen sürücü, araçtan inerek saldırdı.
 
Elinde muşta bulunduğu belirtilen saldırganı aynı araçtan inen kadın da durduramadı. Aldığı darbelerle yere yığılan kişinin yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan hiç bir şey olmamış gibi aracına binerek yoluna devam etti. Saldırı sonrası kaşı açılan ve kafasında yarıklar oluşan Suriyeli çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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