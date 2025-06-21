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Müstehcen görüntüler tepki çekmişti: Marmaris'te 20'den fazla mekana mühür vuruldu

Turizmin kalbi Marmaris'teki bazı mekanlardan sızan müstehcen görüntüler tepki çekmişti. Gürültü, hayasızca hareketler ile yoldan geçenlere yapılan ısrarlı teklifler nedeniyle çok sayıda işletmeye ceza kesilirken, 20'den fazla işletme ise kapatıldı.

IHA21 Haziran 2025 Cumartesi 20:31 - Güncelleme:
Müstehcen görüntüler tepki çekmişti: Marmaris'te 20'den fazla mekana mühür vuruldu
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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Devriye Ekipleri tarafından Uzunyalı, Armutalan ve İçmeler başta olmak üzere ilçe genelinde yüzlerce işletme denetlendi. Kural ihlali tespit edilen yerler hakkında 3, 7, 10 ve 15 güne kadar değişen sürelerle geçici kapatma cezaları uygulanırken, iki işletme süresiz olarak mühürlendi. Aynı kural ihlalini tekrarlayan işletmelere ise daha uzun süreli yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor.

Özellikle gürültü, hayasızca hareketler ile yoldan geçenlere yapılan ısrarlı teklifler (hanutçuluk) nedeniyle çok sayıda işletmeye ceza kesildi, 20'den fazlası ise kapatıldı.

Yetkililer, Marmaris'in huzurunu bozan uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, işletmelerin yasal kurallara uymasını istedi. Denetimlerin yaz boyunca titizlikle sürdürüleceği belirtildi.

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