Müşteri gibi girdi, 50 gram altın çaldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Kale Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki bir kuyumcudan 50 gram altın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tezgahın üzerinden altını çalan şüphelinin U.Ş. (30) olduğunu belirledi. Zanlı, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.



Ele geçirilen altın ise kuyumcuya teslim edildi.

Şüphelinin kuyumcudan altını çaldığı anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Görüntülerde, kuyumcuya müşteri gibi giren şüphelinin, altını çaldıktan sonra ayrıldığı anlar yer aldı.