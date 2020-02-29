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  • Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 2 bilezik alıp kaçtı, o anlar kameraya yansıdı
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Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 2 bilezik alıp kaçtı, o anlar kameraya yansıdı

Aksaray'da kuyumcuya müşteri olarak gelen kimliği belirsiz 1 kişi, 25 bin lira değerindeki 2 bileziği alıp, kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA29 Şubat 2020 Cumartesi16:57 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 16:57

Hırsızlık olayı bugün saat 11.40 sıralarında, Minarecik Mahallesi 552 Sokak'ta bulunan Ramazan A.'ya ait kuyumcuda yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi kuyumcu dükkanına gelerek, bilezik almak istediğini söyledi. 2 bilezik beğendikten sonra da kuyumcuya fiyat sordu. Ramazan A., hesap yaparken şüpheli, 2 bileziği alıp kaçtı. Ramazan A. da tezgahın üzerinden atlayarak, peşinden koştu. Ancak şüpheliyi yakalayamadı.

O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, polis, yaklaşık 25 bin lira değerinde olan bilezikleri alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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