Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 2 bilezik alıp kaçtı, o anlar kameraya yansıdı

DHA 29 Şubat 2020 Cumartesi16:57 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 16:57

Hırsızlık olayı bugün saat 11.40 sıralarında, Minarecik Mahallesi 552 Sokak'ta bulunan Ramazan A.'ya ait kuyumcuda yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi kuyumcu dükkanına gelerek, bilezik almak istediğini söyledi. 2 bilezik beğendikten sonra da kuyumcuya fiyat sordu. Ramazan A., hesap yaparken şüpheli, 2 bileziği alıp kaçtı. Ramazan A. da tezgahın üzerinden atlayarak, peşinden koştu. Ancak şüpheliyi yakalayamadı.

O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, polis, yaklaşık 25 bin lira değerinde olan bilezikleri alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.