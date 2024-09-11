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  • ''Müşteri paylaşımı'' anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü 4 yaralı
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''Müşteri paylaşımı'' anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü 4 yaralı

Pendik'te, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 11:44 - Güncelleme:
''Müşteri paylaşımı'' anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü 4 yaralı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda turist yolcu karşılama işi yapan iki grubun, 7 Eylül'de aralarındaki "müşteri paylaşımı" anlaşmazlığını görüşmek için buluştukları Harmandere Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde yaşanan tartışmanın ardından taraflar arasında çıkan silahlı kavgada Süleyman Üzümcü'nün hayatını kaybetmesi ve 4 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu, olaya dahil olduğu belirlenen 9 şüpheli gözaltına aldı.

Şubedeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye götürüldü.

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