Güncel

Müşteri temsilcisi kılıfıyla 1.8 milyonluk vurgun! Cezaevine gönderildiler

Batman'da kendilerini özel bir bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıtarak, bir kişiyi sağlık sigortasında biriken tutarın iade edileceği vaadiyle 1 milyon 800 bin lira dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 12:25 - Güncelleme:
Batman merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman'da kendilerini özel bir bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıtan şahıslar, bir kişiyi sağlık sigortasında biriken tutarın iade edileceği vaadiyle 1 milyon 800 bin lira dolandırdı.

Paranın izini süren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilgili bankalardan parayı çeken 5 şüpheliyi tespit etti.

15 Nisan'da Batman merkezli İstanbul ve İzmir'de şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda bankalardan parayı çektiği belirlenen M.G, S.E, İ.H, Y.O. ve E.T. ekiplerce gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından götürüldükleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

