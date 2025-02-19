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Müşterilere eksik ödeme yapan banka personeli gözaltına alındı

Zonguldak'ta işlemlerini yaptığı engelli ve yaşlı kişileri eksik ödeme yaparak zarara uğrattığı iddia edilen banka personeli gözaltına alındı.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 12:48 - Güncelleme:
Müşterilere eksik ödeme yapan banka personeli gözaltına alındı
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Karadeniz Ereğli ilçesinde bir bankada çalışan A.E'nin kendisine eksik ödeme yaptığını fark eden müşteri, durumu banka yetkililerine bildirdi.

Güvenlik kamerası incelemelerinde gişe memurunun ödemeleri eksik yapıp dekontları müşteriye imzalattıktan sonra çöpe attığı belirlendi.

Sıra almadan işlem yaparak müşterilerle yakın ilişkiler kuran banka personelinin, yaklaşık 400 engelli ve yaşlı kişiyi 500 bin lira civarında zarara uğrattığı tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan bankanın, eksik ödenen paraları mağdurların hesaplarına yatırdığı öğrenildi.

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