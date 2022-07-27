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Musul Başkonsolosluğumuza yapılan saldırıya Milli Savunma Bakanlığından tepki

Musul Başkonsolosluğumuza yönelik alçakça saldırıya tepki gösteren Milli Savunma Bakanlığı, 'Irak makamlarının derhal sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz' açıklamasında bulundu.

DHA27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:01 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Musul Başkonsolosluğumuza yönelik alçakça saldırıyla ilgili Irak makamlarının derhal sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz. Irak makamları diplomatik temsilciliklerin güvenliği için her türlü tedbiri almayı da ihmal etmemelidir. Başkonsolosluğumuza yönelik saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır. Iraklı kardeşlerimiz ile terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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