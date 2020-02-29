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Mutabakat ne demek? Mutabakat TDK kelime anlamı nedir?

Mutabakat ne demek? Mutabakat TDK kelime anlamı nedir? sorularının yanıtları merak konusu oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Türkiye heyetlerinin görüşmesinin ardından bölgede tansiyonun düşürülmesi için mutabakata varıldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Mutabakat kelimesinin anlamı merak edildi. İşte kelime anlamı..

29 Şubat 2020 Cumartesi  11:54 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 11:54

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Türkiye heyetlerinin görüşmesinin ardından bölgede tansiyonun düşürülmesi için mutabakata varıldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Mutabakat ne demek? Mutabakat TDK kelime anlamı nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Mutabakat TDK kelime anlamı haberimizde...

MUTABAKAT NE DEMEK?

mutabakat

a. (muta:bakat) 1. Uzlaşma. 2. Uygunluk. 3. biy. esk. Uyum.

Devletlerin uluslarüstü örgütlerle ilişkilerinde söz konusu olan, devletleri herhangi bir kuralla bağlayabilecek tek gücün kendi rızaları olduğu görüşü.

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