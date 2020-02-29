29 Şubat 2020 Cumartesi 11:54 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 11:54

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Türkiye heyetlerinin görüşmesinin ardından bölgede tansiyonun düşürülmesi için mutabakata varıldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Mutabakat ne demek? Mutabakat TDK kelime anlamı nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Mutabakat TDK kelime anlamı haberimizde...

MUTABAKAT NE DEMEK?

mutabakat

a. (muta:bakat) 1. Uzlaşma. 2. Uygunluk. 3. biy. esk. Uyum.

Devletlerin uluslarüstü örgütlerle ilişkilerinde söz konusu olan, devletleri herhangi bir kuralla bağlayabilecek tek gücün kendi rızaları olduğu görüşü.