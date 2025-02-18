Mutabakat zaptına imzalar atıldı! Türkiye ve Fas arasında yeni işbirliği

Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı kapsamında imzaladıkları söz konusu mutabakat zaptına ve gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

Fas Krallığı Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığı ile Dijital Takograf Konusunda Mutabakat Zaptı imzaladıklarını belirten Uraloğlu, "Bakan Kayouh ile imzaladığımız bu anlaşma, kara yolu taşımacılığında daha güvenli, şeffaf ve verimli bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Dijital takograf sistemleri, sürüş ve dinlenme sürelerinin etkin takibini sağlayarak lojistik süreçlerin sürdürülebilirliğine ve yol güvenliğine katkıda bulunacak. Türkiye ve Fas arasındaki ulaştırma ve lojistik iş birliğini daha da güçlendirecek bu önemli adımın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı kapsamında, Madagaskar Ulaştırma ve Meteoroloji Bakanı Valery Fitzgerald Ramonjavelo ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, "Türkiye ve Madagaskar arasındaki ulaştırma ve lojistik alanındaki işbirliğini güçlendirme konularını ele aldık. İşbirliğimizi daha da geliştirmek adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Pakistan Federal Özelleştirme, Yatırım Kurulu ve İletişim Bakanı Abdul Aleem Khan ile de ikili görüşme gerçekleştirdiklerini aktararak, görüşmede, Türkiye ve Pakistan arasındaki ulaştırma, yatırım ve lojistik alanlarındaki işbirliğini güçlendirme konularını ele aldıklarını, karşılıklı işbirliğini derinleştirmek adına verimli bir görüşme yapıldığını kaydetti.

