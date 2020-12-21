21 Aralık 2020 Pazartesi 15:28 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 15:28

Dünya koronavirüs pandemisi ile mücadelesini sürdürürken İngiltere'de Koronavirüsün mutasyona uğramış bir türünün tespit edildiğinin duyurulmasının ardından bilim adamları konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bilim insanları corona virüsün yeni formunda 23 değişiklik belirledi. Virüsün yeni formunun daha bulaşıcı olduğu açıklandı. Peki Mutasyon nedir kısaca? Mutasyona uğrayan corona virüsün belirtileri neler? İşte detaylar..

MUTASYON NEDİR? KISACA..

Mutasyon ve varyant kelimeleri değişim anlamına gelmektedir. Mutasyon, varyant ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonlar, genel olarak germ hattı mutasyonları ve somatik mutasyonlar olmak üzere ikiye ayrılır.

“VUI - 202012/01” adı verilen mutasyona uğrayan corona virüsü, ilk olarak Eylül ayında İngiltere’de tespit edildi. Çoğunlukla Güney İngiltere'de olmak üzere, yeni türün binden fazla doğrulanmış vakası olduğu belirtildi.

Yeni mutasyonun Eylül ayı ortasında ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da ortaya çıktığı düşünülüyor. Londra'da 9 Aralık haftasında vakaların %62'sinin yeni mutasyondan kaynaklandığı belirlendi. Londra'da son hafta vaka sayısı ikiye katlandı.

DAHA BULAŞICI

Mutasyona uğrayan corona virüsün %70 oranında daha bulaşıcı olduğu biliniyor.

Araştırmacılara göre en olası açıklama ise, mutasyonun bağışıklık sistemi zayıflamış ve virüsü yenemeyen bir hastada ortaya çıkmış olması görünüyor.

İNGİLTERE İLE UÇUŞLAR DURDURULDU

İngiltere’de ortaya çıkan corona virüsünün daha bulaşıcı yeni varyasyonu şimdiye kadar İngiltere dışında, İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Avustralya ve İskoçya'da tespit edildi. Ardından, Kanada, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, Fransa, Hollanda gece yarısından itibaren İngiltere ile karşılıklı uçuşları durdurdu.

İngiliz Hükümeti’ne bağlı olan Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu (Nervtag) üyesi Doktor Müge Çevik, şimdiye kadar 4 binden fazla yeni tip corona virüs mutasyonunun gözlemlendiğini ve bunların yalnızca birkaçının birkaçının önemli göründüğünü açıkladı.