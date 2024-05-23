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Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü! Dairenin sahibini darbetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişi satın aldığı dairenin kapısına duvar ören müteahhit tarafından darbedildi.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 13:23 - Güncelleme:
Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü! Dairenin sahibini darbetti
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Bahçeşehir Mahallesi Muhtarı Halil Karadağlı, yaklaşık 5 yıl önce emlakçı aracılığıyla Tellidere Mahallesi'nde inşaat halindeki bir apartmandan daire satın aldı.

Geçen yıl inşaatı tamamlanan daireye giden Karadağlı, evin müteahhit tarafından kiraya verildiğini ve evde başka birinin oturduğunu öğrendi.

Kiracının çıkmaması üzerine Karadağlı kiracıya dava açtı. Karadağlı'nın davayı kazanması üzerine evde oturan kiracı tahliye edildi.

Kiracının çıkmasının ardından evine giden Karadağlı, dairenin giriş kapısına müteahhit tarafından duvar örüldüğünü gördü.

Kapıyı çekiçle kırmaya çalışan Karadağlı, burada müteahhitin saldırısına uğrayarak darbedildi.

Taraflar çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı.

Halil Karadağlı, gazetecilere, mağdur olduğunu öne sürdü.

Emlakçı aracılığıyla aldığı ev nedeniyle sıkıntı yaşadığını anlatan Karadağlı, "Emlakçıya güvenmedim, tapuyu istedim. Tapuyu devrettiler, paralarını da verdim. Abdullah Kapan'ın da inşaatta olduğunu bilmiyordum. Önceden gelip daireye baktık. Benden önce Onur Tenekebüken adına elektrik almış. Burada 10 aydan fazla oturdu. 2-3 gün önce burayı boşalttı. Hiçbir şikayetim olmazsa anahtarı vereceğini söyledi. 'Kira ve avukat masrafımı ver bu iş bitsin' dedim. Kapının duvar olduğunu gördük." diye konuştu.

Karadağlı, kapıya duvar örülmesiyle ilgili müteahhitle ilgili şikayette bulunduğunu belirtti.

Müteahhit Abdullah Kapan da evi Karadağlı'ya satan kişiye kendisinin de çek karşılığı daire sattığını ancak çekin karşılıksız çıktığını öne sürdü.

Bu konuyla ilgili dava açtığını ve adli sürecin halen sürdüğünü anlatan Kapan, "Şimdi biz her geleni uyarıyoruz 'buradan ev almayın' diye. Çünkü 250-300 bin liralık daireyi 110 bin lira gibi bir rakama satıyorlar bu arkadaşa. Buranın kat irtifakı kurulmuş iskanını almadıktan sonra bu daireyi teslim etmiyorum." dedi.

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