İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2023 Pazartesi / 6 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0949
  • EURO
    20,5626
  • ALTIN
    1196.84
  • BIST100
    5020.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Onlarca kişi öldü, kendini böyle savundu: Yalnızca bir kısmı yıkıldı
Güncel

Onlarca kişi öldü, kendini böyle savundu: Yalnızca bir kısmı yıkıldı

Adana'daki Mete Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhid Muzaffer Mete, kusuru bulunmadığını öne sürdü.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 13:11 - Güncelleme:
Onlarca kişi öldü, kendini böyle savundu: Yalnızca bir kısmı yıkıldı
ABONE OL

Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Mete Apartmanı'nın 17 Şubat'ta tutuklanan müteahhidi Muzaffer Mete'nin savcılık ifadesine ulaşıldı.

Binanın 1997 yılında yapımına başlandığını belirten Mete, "Mete Apartmanı 2000 yılında tamamlandı. Binanın elektrik teknik uygulama sorumluluğunu ben yaptım. İnşaat mühendisi olarak ise Atilla Tuğran görev aldı." ifadesini kullandı.

Mete Apartmanı'nın yapıldığı tarihteki yönetmeliğe uygun inşa edildiğini savunan Mete, şunları kaydetti:

"Binanın müteahhitliğini ben yaptım. Gündüz vakti yaşanan ikinci depremden önce kimse bu kadar şiddetli deprem olacağını tahmin etmediğinden bazı sakinler eşyalarını almak amacıyla evlerine girmişler. Maalesef yaşanan ikinci deprem nedeniyle binanın yıkılması sonucu göçük altında kalarak vefat etmişlerdir. Bina her katta üç daire olacak şekilde inşa edilmiştir. İlk depremde binanın yalnızca bir kısmı yıkıldı. Diğer iki kısmı sağlam şekilde ayakta duruyordu. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

- BİNANIN İNŞAAT MÜHENDİSİ DE TUTUKLANMIŞTI

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat'ta, müteahhidi Muzaffer Mete ise 17 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Yıkımların ardından başlatılan çalışmalarda, kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmişti. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar sonucu, arasında Mete Apartmanı'nın da olduğu 11 binadan alınan örnekler deprem dayanıklılık testini geçememişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.