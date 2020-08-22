Müthiş keşif dünya basınında: Türkiye için tarihi bir adım

IHA 22 Ağustos 2020 Cumartesi 07:28 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 07:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Ağustos’ ta yaptığı açıklamada Türk milletine "müjde" vereceğini dile getirmesinin ardından bugün Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu. Erdoğan’ın müjdesi İngiliz basınında yoğun ilgi gördü. İngiltere’nin önde gelen basın kuruluşlarından BBC, "Türk sondaj gemisi Karadeniz’de büyük bir doğal gaz rezervi keşfetti" başlığıyla yaptığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm testleri ve mühendislik çalışmalarının tamamlandığını ve Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük doğal gaz keşfi olduğunu ifade ettiğini belirten BBC, üretim hedefinin 2023 olduğunu yazdı.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı Erdoğan’ın Karadeniz’de önemli gaz kaynakları bulunduğunu açıklaması üzerine Türkiye’nin enerji ithalatına neredeyse ihtiyaç duymayacağı bir keşif yaptığını belirtti. Reuters, bulunan rezervin Türk enerji şirketlerinin hisselerini artıracağını ve Türk lirasının tekrar yükselmesini sağlayacağını yazdı. Türkiye’nin sondaj gemisi Fatih’in Temmuz ayının sonundan bu yana Batı Karadeniz’de Tuna-1 olarak bilinen arama bölgesinde faaliyet gösterdiğini belirten Reuters, beklenen doğal gaz rezervinin Türkiye’nin yaklaşık 20 yıllık ihtiyacını karşılayacağını öne sürdü.

İngiliz Financial Times gazetesi, "Türkiye Karadeniz’de büyük doğal gaz keşfini selamlıyor" başlığı ile verdiği haberinde Erdoğan’ın Türkiye’nin Karadeniz’de büyük bir doğal gaz keşfi yaptığını okuyucularına duyurdu. Financial Times, yapılan keşfin ülke ekonomisine ve enerji güvenliği için tarihi bir adım olduğunu belirtti.

“TÜRKİYE’YE DOĞALGAZ İHRAÇ EDEN ÜLKELER İÇİN REKABET ARTACAK”

Türkiye’nin Karadeniz’de doğal gaz rezervi bulduğunu duyurması İran basınında geniş yer bulurken, “Türkiye’ye doğal gaz ihraç eden ülkeler için rekabet artacak” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türk milletine günlerdir beklediği müjdeyi vererek, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu. İran basını, Türkiye’nin bulduğu doğal gaz rezervine geniş yer verdi. İran’ın Fars, Mehr ve Tesnim Haber Ajansları, Türkiye’nin doğal gaz keşfini “Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz kaynağını Karadeniz’de buldu” şeklinde verirken, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin Türkiye için yeni bir dönem olabileceğine dikkat çekildi.

Fars Haber Ajansı ise Türkiye’nin bulduğu doğal gaz rezervini “Devasa Keşif” olarak adlandırırken, Akdeniz’de devam eden hidrokarbon arama faaliyetleri ve Yunanistan ile yaşanan gerileme de gönderme yaptı. İran’ın önemli ekonomi sitelerinden İktisat News, Türkiye’nin yeni doğal gaz keşfi ile kendi enerji ihtiyacını karşılayabileceğini ve Türkiye’ye doğal gaz ihraç eden ülkeler için rekabetin artacağını yazdı.