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  • ''Mutlak butlan'' sonrası CHP Tekirdağ karıştı! Vahap Akay'ın ihracı istendi
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''Mutlak butlan'' sonrası CHP Tekirdağ karıştı! Vahap Akay'ın ihracı istendi

CHP'de kurultay süreci ve 'mutlak butlan' tartışmalarının gölgesinde yaşanan parti içi gerilim, Tekirdağ teşkilatında yeni bir krize dönüştü. CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın, CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç'a yönelik eleştirilerinin ardından disipline sevk edildiği öğrenildi.

İHA8 Haziran 2026 Pazartesi 13:16 - Güncelleme:
''Mutlak butlan'' sonrası CHP Tekirdağ karıştı! Vahap Akay'ın ihracı istendi
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Edinilen bilgilere göre CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç, kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamaları nedeniyle Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay hakkında disiplin süreci başlattı.

Akay'ın parti üyeliğinden ihracının talep edildiği ve dosyanın ilgili disiplin kurullarına sevk edildiği belirtildi.

Bir programda konuşan Vahap Akay, CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç'u hedef alarak ağır ifadeler kullanmıştı.

Akay, "Özel kalemden bozma il başkanı benim muhatabım değil. İşine baksın" sözleriyle başladığı eleştirilerinde, il başkanının parti çalışmalarından uzak kaldığını ileri sürmüştü.

  • CHP kurultayı
  • parti içi gerilim
  • Vahap Akayın

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