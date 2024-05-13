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Muud, nisan ayının en çok dinlenen isimlerini ve albüm listelerini açıkladı

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, nisan ayının en çok dinlenenlerini paylaştı.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 11:23 - Güncelleme:
Muud, nisan ayının en çok dinlenen isimlerini ve albüm listelerini açıkladı
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Muud, nisan ayının en çok dinlenen isimlerini ve albüm listelerini duyurdu.

Muud kullanıcılarının son aylarda en çok dinlediği isimler arasında yer alan Zeynep Bastık, parçası "Lan" ile bu ay en çok dinlenen yerli single listesinde zirvede yer aldı. En çok dinlenen yerli sanatçısı ise Semicenk oldu.

Nisanda en çok dinlenen albüm, pop müziğin sevilen ismi Serdar Ortaç'ın şarkılarının yer aldığı "Serdar Ortaç Şarkıları Vol. 1" isimli albümü oldu.

- AYIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPANLARI

Muud'da nisan ayının en iyi çıkış yapanları listesinde Sefo, "İmparator" adlı şarkısıyla zirvenin sahibi oldu. Sefo'nun ardından Allame'nin "Ölüm" isimli albümü ve hayatını kaybeden rapçi Beta Berk Bayındır'ın birçok ünlü isimle düet yaptığı "Anka" isimli albümü ayın en iyi çıkış yapanları listesinde yer aldı. Normani ise en iyi çıkış yapan yabancı sanatçı oldu.

Muud'da nisan ayının en çok dinlenen yabancı albüm ve sanatçı listelerinde zirvenin sahibi Taylor Swift oldu. 14 Grammy ödüllü sanatçının "The Tortured Poets Department: The Anthology" albümü en çok dinlenen yabancı albüm listesine birinci sıradan girdi.

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