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Muud yenilendi

Türk Telekom, dijital müzik platformu Muud'un arayüzü ve altyapısını yeniledi.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 10:34 - Güncelleme:
Muud yenilendi
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Muud, yeni mottosu ve güncellenen yüzüyle geliştirilen özellikleriyle dinleyicilere daha kişiselleştirilmiş bir müzik deneyimi sunuyor.

Yenilenen arayüz sayesinde dinleyiciler, beğenilerine uygun şarkı önerileri alarak müzik keyfini artırabiliyor. Premium kullanıcılar, çevrim dışı dinleme özelliğiyle internet bağlantısı olmadan da müzik dinleyebiliyor. Ayrıca Türk Telekom kullanıcıları, Muud'u kullanırken internet kotalarından harcamıyor.

Muud'un dikkati çeken özelliklerinden biri olan "eşlik et" ile dinleyiciler, şarkı sözlerini çalma ekranı üzerinden takip edebiliyor.

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