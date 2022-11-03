İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2022 Perşembe / 9 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6292
  • EURO
    18,2623
  • ALTIN
    975.093
  • BIST100
    4060.21
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muud'da ekim ayında en çok dinlenen sanatçı ve albüm listeleri belli oldu
Güncel

Muud'da ekim ayında en çok dinlenen sanatçı ve albüm listeleri belli oldu

Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğenilen müzik platformu Muud'un ekim ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri açıklandı.

AA3 Kasım 2022 Perşembe 10:28 - Güncelleme:
Muud'da ekim ayında en çok dinlenen sanatçı ve albüm listeleri belli oldu
ABONE OL

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, yerli sanatçılar listesinde sevilen isim Semicenk zirvede yer alırken, yerli albümler sıralamasında başarılı rock grubu Madrigal'ın "Neogazino" albümü ilk sıraya yerleşti.

Semicenk'in "Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın?" parçası, "En Çok Dinlenen Yerli Single"lar listesinde ilk sıraya yerleşti.

Yabancı şarkılar kategorisinde Tom Odell, "Another Love" parçası ile ilk sırada yer alırken, Taylor Swift, yabancı sanatçılar kategorisinde zirveye yerleşti.

Yine Taylor Swift'in "Midnights" albümü ayın en çok dinlenen albümü oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.