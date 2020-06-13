13 Haziran 2020 Cumartesi 08:58 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 08:58

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Siyasal ve askeri casusluk' soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Uğur Yıldız ve TSK personeli E.B. ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Yıldız'ın Astsubay E.B. ile yalnızca telefonda görüşmediği, aynı zamanda belge de temin ettiği belirlendi. Yıldız'ın tutuklandığı soruşturma aslında onunla ilgili değildi. Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, 13 Kasım 2019 günü Türk Silahlı Kuvvetleri personeli E.B.'nin telefonları 'Gizli kalması gereken operasyonlara ait bilgileri telefonla dışarıya çıkarttığı kanaatindeyim' şeklinde bir ihbar üzerine dinlemeye alındı. E.B.'nin GSM hattı 2 Aralık 2019 - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında dinlendi. Bu dinleme esnasında şüphelinin Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Uğur Yıldız ile görüştüğü belirlendi. Şüpheli E.B.'nin Yıldız'a devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri aktardığı tespit edildi. Yapılan görüşmelerde E.B.'nin, Suriye'de yürütülmekte olan askeri operasyonlar hakkında bilgiler verdiği ortaya çıktı.

KRİTİK BİLGİLER

Verilen bilgilerin içeriğinin İdlib ve çevresinde Türkiye tarafından oluşturulan gözlem kuleleri, operasyonlara katılan birlikler, birliklerin bağlı olduğu komutanlıklar, askeri kimliğini referans olarak kullanarak halen Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunan etnik ve dini referanslı terör örgütleri ile devletin işbirliği yaptığı şeklinde söylemlerin bulunduğu saptandı.