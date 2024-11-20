İSTANBUL 17°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4801
  • EURO
    36,3722
  • ALTIN
    2936.92
  • BIST100
    9031.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muz serasında korkunç olay! Halatın kopması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Muz serasında korkunç olay! Halatın kopması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde muzları taşımak için oluşturulan raylı sistemdeki halatın kopması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 22:08 - Güncelleme:
Muz serasında korkunç olay! Halatın kopması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

İmamlı Mahallesi'nde muz serasında çalışan Suriye uyruklu Muhammed El Çeker (35) ve Yusuf El Yusuf (25) ile Mevlüt Tokaç (39) ve Ahmet Okyanus (57), muzları taşımak amacıyla yapılan raylı sisteme bindi.

Raylı sistemdeki halatın kopması sonucu işçiler düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Muhammed El Çeker'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mevlüt Tokaç da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Jandarma, sera yetkilisi H.K. ile M.D'yi gözaltına aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.