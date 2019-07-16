Görevden alınan müze müdürünün odasından çıktı

Müzede kayıt altına alınmayan tarihi eserler bulundu zmir'de, geçen hafta kayıt altına alınmayan tarihi eserler tespit edilmesi üzerine görevden alınan Tire Kent Müzesi müdürünün odasında yapılan aramada, Roma dönemine ait sikkeler, bilezik, yüzük, mühür, bronz haç ve ağırşak ele geçirildi.