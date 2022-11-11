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Müzisyen Onur Şener cinayetinin iddianamesi hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.

AA11 Kasım 2022 Cuma 18:08 - Güncelleme:
Müzisyen Onur Şener cinayetinin iddianamesi hazırlandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2 Ekim 2022 günü Çankaya ilçesinde bulunan Cassetta isimli iş yerinde solist olarak çalışan maktül O.Ş'yi, cam bardaklarla öldüren şüpheliler İ.K, A.G, S.S, G.G. ve J.E. hakkında yapılan soruşturma sonunda bugün Ankara Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenmiştir."

Onur Şener, 2 Ekim'de Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grupla tartışmasının ardından çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E., gözaltına alındı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olay anında yanlarında bulunan Gözde G. ile Jale E. ise savcılığın tutuklama talebine rağmen Ankara Nöbetçi 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık, Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamlayarak, 5 sanık hakkında iddianame düzenledi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "02.10.2022 günü Çankaya ilçesinde bulunan Cassetta isimli iş yerinde solist olarak çalışan maktul O.Ş.'yi, cam bardaklarla öldüren şüpheliler İ.K., A.G., S.S., G.G. ve J.E. hakkında yapılan soruşturma sonunda; 11.11.2022 günü Ankara Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenmiştir" denildi.

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