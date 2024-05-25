İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2024 Cumartesi / 18 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2511
  • EURO
    35,0023
  • ALTIN
    2418.47
  • BIST100
    10676.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Myanmar'da artan çatışmalar... Dışişleri Bakanlığı: Derin üzüntü duyuyoruz
Güncel

Myanmar'da artan çatışmalar... Dışişleri Bakanlığı: Derin üzüntü duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da son aylarda şiddetlenen çatışmaların ve artan sivil can kayıplarının büyük endişeyle takip edildiğini bildirdi.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 18:18 - Güncelleme:
Myanmar'da artan çatışmalar... Dışişleri Bakanlığı: Derin üzüntü duyuyoruz
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde başta Arakanlı Müslümanlar (Rohingyalar) olmak üzere Arakan eyaletindeki sivil halka yönelik saldırıların ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açan ihlallerin gerçekleştiğine dair haberlerden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

"Myanmar'da son aylarda şiddetlenen çatışmaları ve artan sivil can kayıplarını büyük endişeyle takip ediyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çatışan tarafları, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymaya, sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya, zorla silah altına alımlar dahil, etnik veya dini çatışmayı artıracak eylemlerden kaçınmaya, acil ve kesintisiz insani yardımı mümkün kılacak biçimde bölgeye erişim sağlanmasına izin vermeye çağırıyoruz."

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YÖNELİK ETNİK TEMİZLİK

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.