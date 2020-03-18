N95 maske nedir, reçete zorunlu mu? N95 maske ne kadar süre kullanılır?

18 Mart 2020 Çarşamba 13:45 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 13:45

N95 maske nedir, reçete zorunlu mu? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs (corona virüsü), Antarktika hariç tüm kıtalara ve 118 ülkeye yayıldı. Türkiye'de de corona virüsü vaka sayısı artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamasında corona virüsü nedeniyle 89 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini belirtirken, vaka sayısının ise 98'e çıktığını da dile getirmişti. Corona virüsü son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

N95 MASKE NEDİR, REÇETE ZORUNLU MU?

Türk Eczacılar Birliği, corona virüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerinin reçete karşılığında sadece eczanelerden temin edileceğini açıkladı.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Hakkı Gürsöz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVİD-19’un pandemik bir hastalık olduğu ilan edilmiştir. Bakanlığımızca Ülkemizde COVİD-19’un yayılmasını önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda, EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise Kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."

N95 MASKE NE KADAR SÜRE KULLANILIR?

Piyasadaki en yaygın maskelerin başında gelen N95 maske bakteri, virüs, toz, sis ve duman gibi birçok zararlı etmeni fitlemeyi başarıyor. 3 Mikron boyutlara sahip gözenekleri bulunan maske kullanım esnasında bozulabiliyor. Maskenin esnetilmesi hatta içerisinde nefes alıp vermek dahi bir süre sonra maskede bulunan gözeneklerin mikron ölçülerini büyüterek daha fazla geçirgen bir hal almasına neden oluyor.

Bu nedenle bilim insanları, N95 türü maskeleri en fazla bir günlük kullanımın ardın değiştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Hatta imkan dahilinde bu maskeleri tek kullanımlık şeklinde kullanmanın daha verimli olacağı belirtiliyor.

N95 MASKE NEDİR?

Son dönemde Corona virüsü salgını nedeni yoğun bir ilgi gören N95 maskeleri havadaki partiküllerin çok verimli bir şekilde filtrelenmesini sağlamak için tasarlanmış bir koruyucu olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan denemelerde, N95 maskelerin çok küçük (0,3 mikron) test partiküllerinin en az yüzde 95'ini filtrelediği anlaşılmış. Lakin söz konusu maske virüs ve bakterilere karşı yüzde 100 koruma sağlamıyor.

MASKE VİRÜSÜ YÜZDE 100 ENGELLEMİYOR

Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre maskeler virüse karşı yüzde 100 oranın koruma sağlamıyor. Korunma yöntemlerinden biri olan maske kullanımının yanı sıra el yıkama gibi diğer hijyen tedbirlerinin de beraberinde alınması gerektiği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Dünya sağlık örgütü ise maske kullanımına ilişki şu açıklamaya yer verdi;

“Salgınının kritik bir eşikte olduğunu ve salgınla mücadele için fırsat penceresinin daraldığının altını çizen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Fırsat penceresi daralıyor. Pencere tamamen kapanmadan hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Çin, Dünya Sağlık Örgütü’nden maske talebinde bulunmadı. Virüsün yayılmasını durdurmak için gereken en önemli şey hasta insanların maske kullanması. Virüse yakalanmamış insanlar için ise sadece maske kullanımı yüzde 100 başarı sağlamaz. El yıkama gibi diğer önlemlerin de uygulanması gereklidir. Şu ana kadar Corona Virüsü’nde bir mutasyon mevcut değil. Oldukça sabit bir virüs”.