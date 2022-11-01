İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2022 Salı / 7 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6251
  • EURO
    18,5217
  • ALTIN
    990.777
  • BIST100
    4071.58
Güncel

Naci Görür'den 'büyük deprem' uyarısı!

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremin ardından 'büyük deprem' uyarısında bulundu.

1 Kasım 2022 Salı 13:49 - Güncelleme:
Naci Görür'den 'büyük deprem' uyarısı!
ABONE OL

Malatya'da AFAD'ın verilerine göre, dün saat 21:34'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür, depremi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi. Görür'ün 'büyük deprem' ifadeleri dikkatleri çekti:

Kavaklıdere-Pütürge/Malatya'da 4,0 deprem oldu. Deprem DAF (Doğu Anadolu Fay Hattı) zonunda. Her zaman söylediğim gibi, DAF'ın GB'ya doğru kırılarak büyük depremi Çelikhan-Ekenek' e doğru taşıyacağını düşünüyorum. Bu yörelerde İRAP planlarının ciddiyetle yapılması gereğini düşünüyorum.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.