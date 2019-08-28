Saat 20:00'da FOX TV'de izleyici ile buluşacak olan Nadide Hayat filmi izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Nadide Hayat nerede çekildi? Nadide Hayat filmi konusu ne, oyuncuları kimler? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2015 yılında vizyona giren Nadide Hayat filminin yönetmen koltuğunda Çağan Irmak oturuyor. Filmin başrollerini Nadide karakterine hayat veren Demet Akbağ ve Yetkin Dikinciler paylaşıyor. Nadide Hayat filmi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler....

NADİDE HAYAT NEREDE ÇEKİLDİ?

Nadide Hayat’ın çekimleri İstanbul Üniversitesi’nin yanı sıra Muğla’da gerçekleştirildi.

NADİDE HAYAT FİLMİ KONUSU NE?

Nadide Hanım, 30 yıllık hayat arkadaşını ani biçimde kaybedince, hayat karşısında ne istediğinin boşluğunu yaşar. Bir dönem kendisine hobiler edinmeye çalışsa da, hepsi birer geçici heves olarak kalır. Dikiş kursundan, koroya; gezilerden kabul günlerine hiçbir aktivitede aradığı mutluluğu bulayan Nadide Hanım, gazetede gördüğü bir haberle kendisini önce okul sıralarında, ardından mavi sulara kendini atar. Bir grup genç ve gizemli bir kaptan ile “yeni bir başlangıca” yelken açar!

OYUNCULARI KİMLER?

Başrolünde Demet Akbağ yer alırken kadroda kendisine Yetkin Dikinciler, Efecan Şenolsun, Gizem Erdem Ümit Erlim, Sadi Celil Cengiz, Sevil Akı isimleri eşlik ediyor.