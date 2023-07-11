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Nadir görülen beyaz boz ayıların ormanda çekilmiş görüntüleri büyük ilgi gördü.

Nadir görülen beyaz boz ayı ve yavruları Artvin'in Şavşat ilçesinde drone kamerasına yansıdı.

IHA11 Temmuz 2023 Salı 09:09 - Güncelleme:
Nadir görülen beyaz boz ayıların ormanda çekilmiş görüntüleri büyük ilgi gördü.
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Artvin'in Şavşat ilçesinde beyaz boz ayı ve iki yavrusu drone kamerasına yansıdı. Nadir görülen beyaz boz ayıların ormanda dolaşırken çekilmiş görüntüleri büyük ilgi gördü.

Artvin'in Sakin Şehir ünvanlı Şavşat ilçesine bağlı Çukur köyü yaylasında video içerik üreticisi Tuncay Gümüş yaptığı çekimler sırasında ilginç bir görüntüye tanık oldu. Drone uçuran Gümüş, tesadüf eseri iki yavru boz ayı ve annelerine rastladı. Bir müddet anne ayı ve yavrularını takip eden Gümüş, ayıların dronesini fark etmesi sonucu ayıların uzaklaşmalarıyla görüntü sona erdirdi.

Nadir görülen beyaz boz ayının videoları sosyal medya hesabından paylaşınca görüntüler büyük ilgi gördü.

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