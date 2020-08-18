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Nadir rastlanıyor... Endemik tür Küre Dağları Milli Parkı'nda, görüldü

Bartın-Kastamonu sınırlarında yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda, endemik ve korunması gereken türler arasında yer alan küpeli su yılanı görüntülendi. Zehirsiz olan su yılanı, kanyon içindeki kayanın üzerinden dereye girerek, gözden kayb

DHA18 Ağustos 2020 Salı 11:36 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 17:45
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Bartın ve Kastamonu sınırlarını kapsayan 37 bin 753 hektarlık alana sahip Küre Dağları Milli Parkı, biyolojik açıdan çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de yaşayan 160 memeli türünün 48'i bu parkta yaşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sinop 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, milli parktaki envanter çalışması sırasında, 2 metre boyundaki küpeli su yılanını görüntüledi. Zehirsiz olan su yılanı, kanyon içindeki kayanın üzerinden dereye girerek, gözden kayboldu.

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