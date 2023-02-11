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Nahçıvan'dan Türkiye'ye 38 tır yardım

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Nahçıvan'dan Türkiye'ye 38 yardım tırı gönderildi.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 13:42 - Güncelleme:
Nahçıvan'dan Türkiye'ye 38 tır yardım
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da yardımlar sürüyor.

Afetin ilk gününden beri yardım için seferber olan Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti de yardım gönderiyor.

Afet bölgesi için Nahçıvan'da toplanan gıda, battaniye ve kıyafet başta olmak üzere yardımlar, konteynerlerde toplanarak tırlara yüklendi.

Türkiye-Nahçıvan sınırı olan Dilucu Sınır Kapısı'ndan geçen tırlar, Iğdır Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bahçesinde kurulan çadırlara gelip burada kayıt yaptırdıktan sonra deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Nahçıvan'dan deprem bölgesine giden Cebrail Bağrov, AA muhabirine, yardım çağrısıyla hemen yola çıktıklarını anlatarak, "Bizi arayıp 'Kardeş ülke Türkiye'de yardıma ihtiyaç var.' dediler. Biz de Allah'ın izniyle bütün yardımları topladık. Her türlü malzemeleri aldık. Hatay'a gideceğiz, orada arabalarımızdaki eşyayı indirip 5-10 gün bekleyip arkadaşlarımıza yardım edeceğiz." diye konuştu.

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