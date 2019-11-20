18 Kasım Pazartesi günü dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu için vefatının ikinci yıl dönümünde kabri başında anma töreni gerçekleştirildi. Edirnekapı Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra milli antrenörler ile ailesi ve sevenleri katıldı. Naim Süleymanoğlu'nun filmi 22 Kasım'da vizyona girecek. Bu kapsamda Naim Süleymanoğlu kimdir? Naim Süleymanoğlu kaç kilo kaldırdı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Naim Süleymanoğlu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

23 Ocak 1967'de Türk nüfusun Bulgaristan'da yoğun olduğu Ahatlı, Mestanlı'da Türk kökenli bir maden işçisinin oğlu olarak dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, 10 yaşında haltere başladı. İlk olarak güreş ve futbola ilgi duysa da, vücut yapısı incelenerek haltere yönlendirildi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KAÇ KİLO KALDIRDI?

15 yaşında iken Brezilya’da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. Onaltı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.

1983 yılında Viyana’da yapılan turnuvada, 56 kiloda dünya rekorlarını sırası ile koparmada 130.5, silkmede 165 ve toplamda da 295 kilo olarak kırdı. Daha sonra bu rekorlarını yine kendisi kırdı. 1986 yılında dünya şampiyonasında 60 kilo kategorisinden katıldı ve toplamdaki rekorunu 335 kiloya çıkararak dünya şampiyonu oldu. 1988 Seul Olimpiyatları’da ise yine 60 kilo kategorisinde muhteşem rekorlar kırdı. (Toplam: 342,5 kg) Naim Süleymanoğlu’nun Seul’daki muhteşem başarısı ile Türkiye’ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

1984, 1985 ve 1986’da dünyada, yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angles Olimpiyatları’na, Bulgaristan’ın da Sovyetler Birliği’nin yanında boykota katılması nedeniyle katılamayan Süleymanoğlu, ülkesindeki baskılardan kurtulmak için, 1986 senesinde, Melbourne, Avustralya’da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda bir süre ortadan kaybolan ve daha sonra 11 Aralık’ta ortaya çıktığında, Türk Büyükelçiliği’ne sığınarak, Türkiye’de yaşama, ve Türk Milli Takımı adına karşılaşmalara çıkma telebinde bulunan sporcu, talebinin kabul edilmesinin ardından, Naim Süleymanoğlu adını aldı.

1992 Barcelona Olimpiyatları’nda, rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayarak, yurda altın madalyayla dönen Naim Süleymanoğlu, yine o sene, Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi. 1993 Dünya Şampiyonasında, 3 altın madalya kazanmasının yanı sıra, 2 de dünya rekoru kıran halterci, 1994’te Bulgaristan’da yapılan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda da, sadece üç kaldırış yaparak, üç dünya rekoru kırdı.

Çin’de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu’nun Aralık 2000’de Atina’da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU BAŞARILARI

İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı.

1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada ‘yılın haltercisi’ seçildi.

1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

8 Kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.

Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, ‘efsane’ oldu.

Spor otoritelerine göre ‘tüm zamanların en iyi haltercisi.

1988 yılında Time dergisine kapak oldu.

60 kg’de koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

1988 yılında Seul olimpiyatlarında 9 dünya 6 Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.

Türkiye’ye Olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.

1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi.