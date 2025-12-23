İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8359
  • EURO
    50,7282
  • ALTIN
    6174.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Naip Barajı alarm veriyor: Su alımı geçici olarak durduruldu
Güncel

Naip Barajı alarm veriyor: Su alımı geçici olarak durduruldu

Tekirdağ'da yaz kuraklığı ve artan tüketim Naip Barajı'nı kuruttu. Barajdan içme suyu temini geçici olarak durduruldu.

AA23 Aralık 2025 Salı 14:33 - Güncelleme:
Naip Barajı alarm veriyor: Su alımı geçici olarak durduruldu
ABONE OL

Tekirdağ'da içme amaçlı kullanılan Naip Barajı'ndan su alımı durduruldu.

Yaz mevsiminin kurak geçmesi ve artan tüketim nedeniyle barajdaki su miktarı azaldı.

Barajda ölü hacimden sağlanan içme suyunun da tükenmesi üzerine su alımı geçici olarak durduruldu.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Naip Barajı'nda aşırı kuraklık ve su yetersizliği nedeniyle su seviyesinin kritik eşiğin altına düştüğü belirtildi.

Bu nedenle kente özellikle yüksek kesimlerdeki bazı mahallelerde basınç düşüklüğü nedeniyle kısa süreli su kesintilerinin yaşandığı bildirildi.

Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TESKİ ekiplerimiz su arzını en kısa sürede stabilize etmek ve alternatif hatlar üzerinden besleme sağlamak amacıyla 7/24 esasıyla sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına suyu tasarruflu kullanmaları önemle rica olunur. Süreçle ilgili bilgilendirme tarafımızca paylaşılacaktır."
  • Tekirdağ yaz kuraklığı
  • içme suyu kesintisi
  • Naip Barajı

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.