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Nakliyeci olarak girdiği evi soydu: 'Şeytan uydum' dedi

Konya'da, nakliye şiketi çalışanı Ali A. (19), eşya taşıdıkları evden 15 bin lira değerindeki pırlanta yüzük ile 335 lirayı çaldı. Gözatına alınınca kendisini 'şeytana uydum' diyerek savunan Ali A., sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA23 Mart 2020 Pazartesi 12:53 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 12:53
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Hırsızlık olayı, geçen cumartesi günü Meram ilçesi Konevi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, G.Ö., eşyalarının taşınması için bir nakliye firması ile anlaştı. Firma çalışanları G.Ö.'nün adresine gelerek eşyaları taşımaya başladı. G.Ö., taşınma işlemi sürerken, eşine ait 15 bin lira değerindeki pırlanta yüzük ile 335 liranın kayıp olduğunu fark edip, polisi aradı.

Adrese gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, nakliye şirketi çalışanlarının ifadelerine başvurdu. Polis, çalışanlardan Ali A.'nın çelişkili anlatımlarda bulunmasından şüphelendi.

Gözaltına alınan Ali A., götürüldüğü polis merkezinde, yüzüğü ve parayı kendisinin aldığını itiraf etti. İfadesinde, "Şeytana uyup, çaldım. Pişmanım" diyen Ali A., yüzük ile parayı polise teslim etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali A., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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