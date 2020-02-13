Namaz için kalkıp, yangını fark eden müezzin faciayı önledi

DHA 13.02.2020 11:29 - Güncelleme: 13.02.2020 11:29

Küçük Bölcek Mahallesi 2648 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan müezzin İbrahim Akçoş, sabah namazı için uyandı. Camiye gitmek için hazırlanmak isteyen müezzin, evde elektrik olmadığını fark etti. Daire kapasını açtığında da binanın dumanla dolduğunu gördü. Binada yangın çıktığını fark eden Akçoş, eşi ve çocukları ile komşularını uyandırıp, dışarı çıkarttı.

Apartmanda yaşayanlar, bina girişideki elektrik panosunda çıkan yangını görüp, itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekipleri, yangını hemen söndürdü. Alevlerin bir bisiklete de zarar verdiği belirlendi. Komşularını uyandırmak isterken dumandan etkilenen Akçoş'a, sağlık ekipleri müdahale etti. Müezzin İbrahim Akçoş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Evde ışığı yakmak istedim. Elektrik yoktu ve bir koku vardı. Binayı kontrol için daire kapısını açtığımda yoğun bir duman vardı. Yangın çıktığını fark edince eşim ve çocuklarımı uyandırdım. Ardından da ailemle birlikte diğer komşularımızın kapısını çalarak, uyandırıp hepsini tahliye ettim. Namaza kalkmasaydım binada tüm komşularım dumandan etkilenir ve zehirlenirdi. Ben komşularımı uyandırmak isterken dumandan etkilendim. Ambulansta bana müdahale ettiler.'