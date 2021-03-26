Namaz kılmaya giderken öldürüldü

DHA 26 Mart 2021 Cuma 17:42 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 17:42

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. TIR şoförü Hacı Ergül namaz kılmak için camiye geldi. Aracı park ettikten sonra aşağı inen Ergül'e kimliği belirsiz kişiler, sopalarla saldırdı. Şüphelilerden biri taşıdığı bıçakla Ergül'ü boğazından ve karnından yaraladı. Ergül, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheliler ise otomobille kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ergül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ergül'ün cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı gören ancak ismini açıklamayan bir kişi, "Aşağı indiğinde cep telefonuyla konuşuyordu. O sırada takipte olan hasımları, sopalarla dövdüler. Yere düşünce bıçaklayıp kaçtılar" dedi.