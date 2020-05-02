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Namazını kılmaya hiçbir şey engel olmadı

Koronavirüs nedeniyle sokağa kısıtlama çalışmasında mesai başında bulunan işçi, yağan yağmura rağmen toprak üstüne serdiği seccade namazını kıldı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:30 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:30
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Yeni tip koronavirüs nedeniyle 31 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep’te yapımı süren Millet Bahçesi projesinde kısıtlamadan muaf olan işçiler çalışmalarını son sürat sürdürürken, bir işçi ise zorlu koşullara rağmen namazını terk etmemesi kameralara yansıdı.

Çalışma alanında zeminde kırma işlemi yapıldığı sırada okunan ezanın ardından bir süre işine ara veren bir iş makinesi operatörü seccadesini alarak makinesinin yanı başında toprak zemine serdi. Namaza başladıktan kısa süre sonra başlayan yağmura aldırmaksızın ibadetini tamamlayan işçi daha sonra makinesinin başına geçerek kaldığı yerden çalışmasına devam etti.

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