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Namazla alay eden alçağa soruşturma! Gözaltına alındı

İstanbul'da sosyal medya üzerinden yayınlanan namaz kılma videosuna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında görüntüyü çeken şüpheli gözaltına alındı.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 13:44 - Güncelleme:
Namazla alay eden alçağa soruşturma! Gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir kişinin namaz kılma görüntüsü içerisinde kayda aldığı ve sosyal medya platformunda yayınlanan videoyu inceledi.

Savcılık, video içeriğiyle ilgili "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması yönünde emniyet birimlerine gerekli yazıların yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada görüntüyü çeken şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli D.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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