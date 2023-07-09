İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan D.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen zanlı tutuklandı.
Özel güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan kişinin sosyal medyada paylaştığı "namaz kılma" videosu nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla videoda görülen D.Y. gözaltına alınmıştı.