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Namus sözünü tutmayan Erdem'den ilginç çıkış: 26'lı masa kurmak zorundayız

Sosyal medyada seçimi kaybetmeleri durumunda CHP'den istifa edeceğine namusu ve şerefi üzerine yemin eden Eren Erdem, Kılıçdaroğlu tarafından yeni MYK'da görevlendirilmişti. İstifa etmemesi CHP yandaşları tarafından büyük tepki çeken erdem Erdem yerel seçimlerde ilgili ilginç bir çıkışa imza atarak, 'Biz, 6'lı değil, 16'lı hatta 26'lı masa kurmak zorundayız.' dedi.

25 Temmuz 2023 Salı 21:01 - Güncelleme:
Namus sözünü tutmayan Erdem'den ilginç çıkış: 26'lı masa kurmak zorundayız
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Mayıs seçimlerinde ezici bir mağlubiyet alan CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulundu. Parti içindeki son gelişmeleri değerlendiren Erdem yaşanan tüm koltuk kavgalarına rağmen partide herhangi bir kriz olmadığını iddia etti.

KILIÇDAROĞLU'NU YALANLADI: YENİLGİDİR

Kılıçdaroğlu'nun "Seçim yenilgi değildir" açıklamaları hakkında konuşan Erdem seçimin yenilgi olduğunu ancak felaket olarak değerlendirmenin yanlış olduğunu savundu.

YİNE AKŞENER'E BEL BAĞLADILAR

Meral Akşener'in, CHP için önemli bir isim olduğunu da belirten Erdem, "Biz, 6'lı değil, 16'lı hatta 26'lı masa kurmak zorundayız. Yerel seçimlere ittifakla gitmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Meral Akşener, İYİ Parti Kurultayı'nda, "Biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Hesap veriyoruz. Savaşmalıydık, bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik." ifadelerini kullanmıştı.

NAMUS SÖZÜNÜ TUTMADI

Eren Erdem seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında seçimi kaybedeceğine dair bir vatandaşın hazırladığı olası senaryoya tepki gösterdi.

Eski CHP'li vekilin tepkisine karşı "Senaryo tutarsa istifa edeceğinize şeref sözü verir misiniz?" sorusuna Erdem, "Namusum ve şerefim üzerinde söz veriyorum" cevabında vermişti.

Verdiği namus ve şeref sözünün arkasında durması beklenen ve Kılıçdaroğlu'nun seçim mağlubiyeti sonrası istifası beklenen Eren Erdem Kemal Kılıçdaroğlu tarafından MYK'da görevlendirilmişti.

MYK'da Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yeniden görevlendirilen Erdem'in namus ve şerefi üzerine verdiği söz sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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