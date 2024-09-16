Narin'i arayan ekiplerin 50'den fazla sahte ihbarla cesedin bulunduğu dereden uzaklaştırıldığı saptandı. Olayın faillerinin ise aileden oldukları anlaşıldı.

Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan Narin Güran'ı (8) arama çalışmalarının kasıtlı olarak sekteye uğratıldığı belirlendi.

TERLİK DE ATMIŞLAR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Cinayetin baş şüphelisi olan amca Salim Güran'la telefon görüşmesine ait ses kaydı ortaya çıkan işçisi Ramazan A. (15) tutuklanırken; mahkeme kararında Güran Ailesi üyelerinin 50'den fazla sahte ihbarlarla hedef şaşırttığı belirtildi.

JASAT tutanağına göre aile üyeleri, cesedin bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nin çevresindeki ekipleri uzaklaştırmak için 'Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu' şeklinde sahte ihbarlarda bulundu. Aynı kişilerin köyün farklı yerlerine terlik bıraktığı belirlendi. Ayrıca 'iki şahsın bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü' şeklindeki ihbarın da asılsız çıktığı; tüm bunların ekipleri dereden uzak tutukmak için yapıldığı bildirildi. Daha önce de sahte ihbarların yeni alınan 20 ayrı SİM kartından yapılıp atıldığı ortaya çıkmıştı.

YANGIN ÇIKARIP ELEKTRİKLERİ KESMİŞLER!

Narin Güran cinayetiyle ilgili gözaltına alınan amcasının eşi Hediye Güran'ın ifadesine dayanarak iki kişi daha yakalandı. Narin'in akrabaları olan İsa Kaya ve Şeyma Kaya, soruşturmanın seyrini değiştirmekle suçlandı. Aile üyelerinin ekipleri cesedin bulunduğu dereden uzak tutmak için köyde yangın çıkarıldığı, arama kurtarma çalışmaları esnasında da olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

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