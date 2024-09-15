Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili baş şüpheli amca Salim Güran'ın silinen telefon kayıtlarının kurtarılması, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Cezaevinden adliyeye getirilen Salim Güran, 3 savcı tarafından sorguya alındı.

GÖRMEDİM DEDİ AMA...

Cesedi kendisinden alıp dereye sakladığını söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın itiraflarını yalanlayan Salim Güran, akşama kadar tarlada olduğunu; Bahtiyar'la saat 20.00'ye kadar hiç görüşmediğini öne sürdü. Savcının "HTS analizlerinde olay günü saat 15.21 ile 15.46 saatleri arasında Nevzat Bahtiyar'ın beyanıyla uyumlu, birlikte olduğunuz anlaşılmıştır" demesi üzerine Salim Güran, "Olay günü Nevzat Bahtiyar'la görüşmedim. Baz analizleri yanlıştır" yanıtını verdi. Salim Güran'ın telefon görüşmesinin ortaya çıktığı işçisi Ramazan A. (15) da patronunun akşama kadar tarlada yanında durduğunu savundu. Ancak Narin'in kaybolmasından 37 dakika sonra saat 15.57'de amca Salim'in işçisi Ramazan A. ile telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Salim Güran, bu HTS kayıtlarıyla ilgili, "Görüşmenin içeriğini hatırlamıyorum" dedi. HTS kayıtlarına göre, amcayla Ramazan A.'nın olay günü 18.37, 18.42, 18.51, 18.54'te de seri arama ve karşılıklı uzun süren görüşmeler yapıldığı tespit edildi.

İTİRAFÇININ KARISI KÖYDEN ÇIKARILDI

Cinayetin zanlarından olan itirafçı Bahtiyar'ın eşi, jandarma eşliğinde evinden eşyalarını alarak köyden çıkarıldı.

ŞÜPHELİ ARAÇ BAHANESİ TUTMADI!

Kamera kayıtlarında saat 18.59'da araçla okulun önünden geçtiği belirlenen Salim Güran, "Mehmet Selim Atasoy telefonla arayıp, 'Yolda ileri geri giden şüpheli bir araç var' demesi üzerine hızlıca gittim" dedi. Savcının HTS incelemelerinde Atasoy'un 18.27'de aradığını, okulun önünden 32 dakika sonra geçtiğini belirtmesi üzerine Güran, söyleyeceği bir şey olmadığını kaydetti.

LABORATUVARDA SES ANALİZİ YAPILACAK

Salim Güran'la işçisi Ramazan A.'nın arasında geçen Kürtçe telefon görüşmesi uzman ekip tarafından çözüldü. Salim Güran'ın "O sondaki köşede sana ait bir şeyin düşmüş, sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş, biri yerde" sözlerine Ramazan A.'nın "Tamam henüz bende değil. Tamam, daha ölmemiş' cevabını verdiği ortaya çıktı. İkilinin ses kaydını inkâr etmeleri üzerine görüşme kaydı kriminal laboratuvar ortamına gönderildi; ses karşılaştırması ve ses eşleşme analizi yapılacak.

İKİNCİ TELEFON TAMİRCİDEYMİŞ

Ses kaydı ortaya çıkan Ramazan A.'nın ikinci bir telefon kullandığı ve bu telefonu arızalı olduğu için bir telefon tamircisine bıraktığı tespit edildi. Jandarma ekipleri bu telefonunda imajını incelemek için tamirciden aldı.

Türkiye'nin dört bir yanından Narin'in mezarına, gelenler, dua edip, oyuncak ya da çiçek bırakıyor.

TUTUKLU SAYISI 11'E YÜKSELDİ

amca Salim Güran'la telefon görüşmeleri ortaya çıkan işçisi Ramazan A. (15) yeniden gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli amca Salim Güran'la cesedi dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ardından Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Fuat, kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah Güran, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ile Ramazan A.'nın babası Mehmet Selim Atasoy da tutuklanmıştı.

YENGE GÖZALTINDA

Öte yandan 'Delilleri yok etmek' suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran gözaltına alındı.

ISIRIKTA ANNE ŞÜPHESİ!

Narin Güran cinayetinde tutuklanan anne Yüksel Güran, Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne getirildi. Hafta sonu olmasına rağmen hastane açıldı, uzmanlar çağrıldı. Annenin ağız ve diş modelinin alındığı; ölçülerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Ölçülerin Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ile karşılaştırılacağı öne sürüldü. Tutuklu ağabey, daha önce kolundaki iki ayrı ısırık izi nedeniyle gözaltına alınmış; ancak diş izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince serbest bırakılmıştı.

OKULUNDA PSİKOSOSYAL ETKİNLİK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyarbakır'a gönderildiği psikososyal destek ekibi, Tavşantepe İlkokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi. Etkinliklerde stres tepkileriyle baş etme, geleceğe yönelik olumlu bakış açısı kazanma çalışılmaları yapıldı.