Narin Güran'ın bir numaralı katil zanlısı amca Salim Güran'ın cinayet saatlerine yakın zamanda Antalya'daki bir telefonu aradığı; 1 saat 12 dakika içinde yapılan 5 aramada toplam 353 saniye konuştukları saptandı.

Telefondaki kişinin tatile giden amcasının oğlu Mehmet Şerif Güran olduğu ortaya çıktı. Sır görüşmeyi Akşam Gazetesi'ne anlatan Mehmet Şerif Güran, şöyle konuştu: İlk aramayı saat 16:55'te yaptı. Köydeki pamuk tarlamın kurtlandığını söyledi. Tarladan fotoğraf atıp 'İlaçlama yapayım mı?' diye sordu. Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Farklı bir şey de söylemedi. Hatta tatilde olduğum için 'Tatil nasıl gidiyor' diye de takıldı.

"Salim Güran'ın olay günü yolladığı fotoğrafları güvenlik güçlerine teslim ettiğini söyleyen Mehmet Şerif Güran, ceset bulunduktan sonra da köye döndüğünü belirtti.

FOTOĞRAFI VERDİM

Şerif Güran, "Böyle bir şey yapmasını beklemezdim desem onu korumuş gibi oluyor. Köydeki herkese bu tutum yüklendi. Gerçeği yargı ortaya çıkaracak" ifadesini kullandı.

Amcanın hedef şaşırtmak için mi kuzeniyle irtibata geçtiği araştırılıyor.

İFADELERDE DİKKAT ÇEKEN ÇELİŞKİLER

Narin Güran cinayeti henüz çözülemedi. Cesedi dereye saklayan Nevzat Bahtiyar'ın jandarma ve adliyedeki ifadelerinde çelişki olması 'yardım eden başkaları mı var' şüphesine neden oldu.

Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran'ın (8) öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Çocuğun cansız bedenini 200 bin TL karşılığında dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'la cinayetin baş şüphelisi amca Salim Güran'ın jandarmaya ve mahkemeye verdikleri ifadelerde çelişkiler olduğu ortaya çıktı. Bahtiyar'ın ifadelerindeki 3 büyük çelişki şöyle sıralandı:

ÖNCE: AMCASIYLA ÇUVALA KOYDUK

SONRA: EVDE TEK BAŞIMA KOYDUM

Nevzat Bahtiyar, jandarmadaki ifadesinde amcanın Narin'in cesedini battaniyeye sarılı halde getirdiğini; çuvala koyduklarını söyledi. Mahkemede ise "Evde Narin'in cesedini tek çuvalın içerisine yerleştirdim" dedi. 6 çocuklu aileye sahip Bahtiyar'ın evde kimseye görünmeden cesedi nasıl çuvala yerleştirdiği merak konusu.

ÖNCE: NARİN OLDUĞUNU DEREDE ANLADIM

SONRA: CESEDİ VERİNCE ADINI SÖYLEDİ

Bahtiyar, daha önce ceset olan çuvalı dereye bırakırken içindeki çocuğun Arif'in kızı Narin olduğunu anladığını belirtmişti. Zanlı mahkemede ise "Salim bana, 'Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin" diye konuştu.

ÖNCE: SANA 200 BİN TL VERİRİM

SONRA: SENİ VE AİLENİ ÖLDÜRÜRÜM

İtirafçı Bahtiyar, ilk ifadesinde amcanın kendisine "Aileni düşün" diyerek 200 bin TL teklif ettiğini; bunun üzerine cesedi saklamayı kabul ettiğini söyledi. Bahtiyar mahkemede, amcanın cesedi saklaması için "Yoksa seni ve aileni öldürürüm" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

ÇÖZÜLMEDEN TÜM AİLEMİ SUÇLAMAYIN

Narin'in cenazesinin teslim edildiği ağabeyi Baran Güran, sosyal medyada ailesi için yazılan yorumlara TikTok'tan isyan etti. "Allah için her şey belli olmadan anneme babama kardeşlerime kötü şeyler söylemeyin" ifadesini kullanan Güran, şöyle devam etti: "Çok ağır küfürler var. Her şey tam belli olsun zaten hak edilen ceza verilecek. Bu devletten hiçbir şey saklı kalmaz. Allah için yapmayın."

İKİNCİ TANIKTAN YENİ İDDİA: AMCA TARLADA DEĞİL EVİN ÖNÜNDEYDİ

Narin'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada ikinci bir tanık olduğu ortaya çıktı. Mehmet Şevket Kaya isimli tanık şüpheli amca Salim Güran'ı çocuğun kaybolduğu gün 18.30-19.00 saatlerinde tepede baba Arif Güran'ın evinin orada gördüğünü anlattı. Cinayetin baş şüphelisi Salim Güran ise jandarmadaki ifadesinde Narin'in kaybolduğu gün saat 18.50'de tarlada olduğunu iddia etmişti.

HASTANE RAPORU: ABLA ZATÜRREDEN ÖLDÜ

Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın şüpheli bulunan ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada hastanenin savcılığa ilettiği belgelerde şüpheli bir durumun olmadığı vurgulandı. 2009'da kayıtlar dijital olarak tutulmadığı için hastane yönetimi belgeleri kağıda basılı olarak ilettiği raporda, Tülin Güran'ın Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne zatürre (pnömoni) sebebiyle kaldırıldığı ve burada vefat ettiği belirtildi. Hastanedeki ölüm raporunda abla Güran'ın vefatında herhangi bir şüpheli durum ya da travma bulgusu bulunmadığı belirtildi. Tülin Güran'a tedavi sürecinde hayatını kaybettiği için otopsi de yapılmadığı belirtildi.

PKK YANDAŞLARI ACIYI İSTİSMARA DÖNÜŞTÜRÜYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hükümetin Narin Güran cinayetinin takipçisi olduğunu belirterek, "Narin hepimizin kızı oldu. Onun hatırasına sahip çıkacağız" dedi. Çelik, acıyı siyasi istismara dönüştüren DEM ve DBP'lilerle ilgili şöyle konuştu: "Özellikle PKK terör örgütünü destekleyen ve Diyarbakır annelerinin yanına bir kere gitmemiş olan, PKK'nın dağa kaçırdığı küçük kız çocukları hakkında herhangi bir cümle söylememiş olanların, Narin'e sahip çıkıyormuş gibi görüntü vermeleri ikiyüzlülükten başka bir şey değildir."

WHATSAPP: MESAJLARI SAKLAMIYORUZ

Narin cinayetiyle ilgili silinen WhatsApp kayıtlarının istendiği Meta şirketi, mesajların hiçbir şartta depolanmadığını, ellerinde olmadığını bildirdi. "Meta'nın bilgi paylaşmayı reddettiği" iddialarına yanıt veren Meta İletişim Direktörü Joshua Breckman, "WhatsApp bireylerin kişisel konuşmalarının bir kopyasını yedeklemiyor. Bu nedenle sahip olmadığımız bir şeyi sağlamayı reddetmemiz de olası değil" dedi. Silinen mesajların kurtarılmasının mümkün olup olmadığı konusunda ise Breckman, eğer yedeklenmemişse silinen mesajları geri getirmenin mümkün olmadığını aktardı.