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Narin cinayetinde 2,5 dakika detayı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, Kur'an kursuna gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Narin'in güvenlik kameralarına 21 Ağustosta saat 14.02'de yürüyerek, yaklaşık 2 buçuk dakika sonra ise koşarak girdiği görülüyor.

IHA25 Ekim 2024 Cuma 15:22 - Güncelleme:
Narin cinayetinde 2,5 dakika detayı! Son görüntüleri ortaya çıktı
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Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustosta kaybolan ve 19 gün sonra 8 Eylülde Eğertutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edildiği Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tensip zaptı hazırlanırken, Narin ile ilgili bir görüntü de dava dosyasına girdi. Canice katledilen Narin Güran'ın, Kur'an kursuna gitmeden önceki son görüntüleri de delil olarak dava dosyasında yerini aldı.

Narin, 21 Ağustosta saat 14.02'de yürüdüğü güvenlik kamerasında görülürken, yaklaşık 2 buçuk dakika sonra aynı yerde ters yöne doğru koşarak gittiği kameralara yansıyor.

Olaya ilişkin ilk duruşma 7 Kasımda görülecek.

Aynı evde oldukları tespit edildi

Narin soruşturmasında yeni gelişme

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