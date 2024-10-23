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Narin cinayetinde iki gelişme birden! Yeni görüntüler oraya çıktı, duruşma tarihi açıklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürülen Narin Güran cinayetinde ilk duruşmanın tarihi belli oldu. Öte yandan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen komşu Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini aracıyla taşıdığı görüntüler ortaya çıktı.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 15:06 - Güncelleme:
Narin cinayetinde iki gelişme birden! Yeni görüntüler oraya çıktı, duruşma tarihi açıklandı
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

NEVZAT BAHTİYAR'IN NARİN'İN CANSIZ BEDENİNİ ARACIYLA TAŞIDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlarla örtülü halde ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini kırmızı renkli aracıyla dereye taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın o görüntüleri ortaya çıktı.

İşte o görüntüler;

İlk ihbar şehir dışından geldi

Saat dilimi tespit edildi

Mezar açılarak defnedildi

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