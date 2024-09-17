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  • Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı: 25 saniye görüştük ama hatırlamıyorum
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Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı: 25 saniye görüştük ama hatırlamıyorum

Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan yenge Hediye Güran 'kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Hediye Güran'ın ifadesi de ortaya çıktı.

17 Eylül 2024 Salı 15:20 - Güncelleme:
Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı: 25 saniye görüştük ama hatırlamıyorum
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Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan tutuklu Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran ile Narin'in kuzenleri İsa ve Şeyma Kaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Narin'in kuzenleri İsa ve Şeyma Kaya savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Narin'in yengesi Hediye Güran ise "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Öte yandan Narin'in yengesinin ifadesine ulaşıldı.

Hediye Güran ifadesinde, "Ben olay günü Narin'i hiç görmedim. Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim" dedi.

Hediye Güran, "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı?" sorusuna "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" yanıtını verdi.

Hediye Güran, "Salim Güran'la yaptığı 26 Temmuz'da 13.22'de 25 saniyelik görüşme ve 16 Temmuz'da Salim Güran'ın 4 cevapsız çağrısı, WhatsApp üzerinden 10 Nisan 2024 günü Salim Güran'ın saat 5'te size cevapsız bıraktığı, bu cevapsız çağrılara vereceğiniz cevap nelerdir?" sorusuna, "Cevapsız çağrıları ilişkin diyeceğim yoktur, hatırlamıyorum. 25 saniyelik görüşmeyi tam hatırlamamakla beraber Salim'in eşiyle yaptığımız görüşme olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Salim'le cevapsız çağrılarla mı haberleşiyorsunuz?" sorusuna Hediye Güran, Yok öyle bir şey ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum" dedi.

Hediye Güran, "Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim" dedi.

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