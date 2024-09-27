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Narin cinayetinde önemli detay! Küçük kız kaybolduktan bir gün sonra söylenen yalan

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin cinayetinde bir detay daha ortaya çıktı. Tutuklu amca Salim Güran'ın kayınbiraderinin de cinayetin üstünü örtmeye çalıştığı belirlendi.

Akşam Gazetesi27 Eylül 2024 Cuma 08:56 - Güncelleme:
Narin cinayetinde önemli detay! Küçük kız kaybolduktan bir gün sonra söylenen yalan
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Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran (8) cinayetinde yeni bilgilere ulaşıldı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Başşüpheli amca Salim Güran'la kayınbiraderi Mehmet Şevket Kaya'nın sürekli telefonla görüştüğü; Kaya'nın jandarmaları yanlış yönlendirdiği için hakkında tutanak tutulduğu öğrenildi.

"NARİN HASTANEDE" DEMİŞ

Suçluyu kayırma ve delilleri karartma suçundan tutuklanan Kaya'nın Narin kaybolduktan bir gün sonra çocuğun Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu öne sürdüğü de öğrenildi.

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