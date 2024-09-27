Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran (8) cinayetinde yeni bilgilere ulaşıldı.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Başşüpheli amca Salim Güran'la kayınbiraderi Mehmet Şevket Kaya'nın sürekli telefonla görüştüğü; Kaya'nın jandarmaları yanlış yönlendirdiği için hakkında tutanak tutulduğu öğrenildi."NARİN HASTANEDE" DEMİŞ
Suçluyu kayırma ve delilleri karartma suçundan tutuklanan Kaya'nın Narin kaybolduktan bir gün sonra çocuğun Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu öne sürdüğü de öğrenildi.