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Narin cinayetinde yeni gelişme! 'Anne Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındı' iddiasına yalanlama

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında 'Anne Yüksel Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı' iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

AA30 Ekim 2024 Çarşamba 23:02 - Güncelleme:
Narin cinayetinde yeni gelişme! 'Anne Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındı' iddiasına yalanlama
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 30 Ekim'de bir televizyon kanalında yayınlanan haberde, 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında, "Jandarmanın nezaretinde anne Yüksel Güran'dan kan örneği alındığı ve alınan örneğin iki şahsa Narin'in bulunmasında kullanılmak üzere teslim edildiği" yönünde bilginin yer aldığı hatırlatıldı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Arama çalışmaları devam ederken aile bireylerinin kendi istek ve kararlarıyla Yüksel Güran'ın kan örneğini ambulansa gelerek aldırdığı ve haberde belirtilen iki kişiye verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"112 ambulans görevlilerinin bu olayla ilgili jandarma ekiplerimizi bilgilendirmesi üzerine ekiplerimiz ivedilikle konuyu Cumhuriyet Savcısına iletmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla da adli işlem yapılmak üzere tutanak hazırlanmıştır. İddia edildiği üzere jandarma nezaretinde kan örneği alınmamış, konudan haberdar olan ekiplerimiz konuyu Cumhuriyet Savcılığına hazırladıkları tutanakla iletmiştir. Haberdeki iddialar yanıltıcıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır."

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