Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede tutuklular Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede Narin'in kaybolduktan sonra şüphelilerden hiçbirinin ihbarda bulunmadığı ilk ihbarın saat 20.43'te şehir dışında yaşayan ağabeyi Baran Güran tarafıdan 112 ihbar hattına yapıldığı belirtildi.

HTS KAYITLARI KANIT

İddianamede cinayeti birlikte işledikleri iddia edilen kişilerin telefon HTS kayıtları delil sunuldu. Yüksel Güran, saat 14.28'de telefonunu kapatıp evdeydi, 15.38'de açtı. Enes Güran, 14.30'da telefonunu kapattı, 15.41'de açtı. Amca Güran, 14.52'de evden çıkıp kardeşi Arif'in evine geçti, 15.20'de ahıra geçti ve 16.10'a kadar oradaydı. Nevzat Bahtiyar, 15.08'de Salim ile görüştü, ardından 15.27'de Arif'in evine gitti. 15.35'te evden ayrılıp, 16.00'da Narin'in cesedinin bulunduğu yere gitti.

KADINLAR KAVGA ETMİŞ

İddianamede Narin'in evlerinin önünde kadınlar arasında kavga çıktığı kaydedilerek, "Melike Güran'ın 'Biz bir şey yapmadık', Maşallah Güran'ın, Salim Güran'ın eşi Melek Güran'a 'Herkes her şeyi biliyor, beni konuşturmayın' şeklinde bağırdığı, Yasemin Gül'ün ise 'Doğruyu konuşsaydınız bu aşamaya gelmezdi' diye bağırdığı belirtildi.