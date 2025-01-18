Narin Güran cinayetine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın farklı cezaevlerine nakledilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki katledilen Narin Güran davasınında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmekle" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aynı suçtan ceza istenen Nevzat Bahtiyar'a ise "delilleri yok etme "gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası ile ilgili yeni bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

BAŞVURUDA BULUNULDU

Eryılmaz Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran'ın farklı cezaevlerine nakledilmesi için başvuruda bulunduklarını belirtti.

Eryılmaz şunları ifade etti:

"Narin Davası nedeniyle halen tutuklu bulunan Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran'ın belirttiğimiz gerekçelerle, ivedi olarak yurdun farklı yerlerindeki başka cezaevlerine nakledilmesini Adalet Bakanlığı'ndan talep ettik."

Koruma altına alındılar

'Narin'in annesi itiraf etti'

Yastık kılıfında yeni DNA