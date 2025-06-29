Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenini bir dere kenarında bulunan Narin Güran (8) cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar isimli şahıs, çocuğu öldürmediğini yalnızca gömdüğünü iddia etmişti. Ancak olayın ardından kamuoyunda oluşan tepkiler, soruşturmanın seyrini bambaşka bir noktaya taşıdı.

Uluslararası kriminal büro tarafından hazırlanan görüntü inceleme analiz raporu tamamlandı. Yaklaşık 4 ay süren çalışmada, olay anına ait güvenlik kameraları iyileştirildi ve rapor hazırlandı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Hazırlanan analizlerde, Nevzat'ın Narin patikaya çıkmadan hemen önce ahır civarındaki hareketleri, ardından Narin'in patikaya çıkışı, Nevzat'ın çocuğun önünü kesmesi ve ardından evine ya da ahırına doğru götürmesi açık şekilde tespit edildi.

Olayı takip eden uzmanlar ve aile yakınları, "Delil ne sunarsak sunalım, bazı insanlar fikirlerinde sabit. Ancak biz hâlâ vicdan sahibi olanlara güveniyoruz. Bu olayda gerçek çok net; gömen kişi aynı zamanda katil," diyerek adalet çağrısında bulundu.

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